Corriere 53enne muore schiacciato dal suo furgone nel savonese

agenzia

Lascia moglie e quattro figli, avrebbe compiuto gli anni domani

GARLENDA, 18 APR – Un corriere di 53 anni è morto sul lavoro oggi pomeriggio a Garlenda (Savona) rimanendo schiacciato dal furgone che utilizzava per fare le consegne. La vittima è Massimo Caliciuri originario di Varazze (Savona), lascia la moglie e quattro figli e avrebbe compiuto gli anni domani. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma è certo che il furgone parcheggiato in una salita durante una consegna, all’improvviso si è mosso all’indietro travolgendolo. L’impatto è stato fatale ed è stato inutile l’intervento dei soccorsi. Il mezzo ha proseguito la sua corsa schiantandosi contro un palo della linea telefonica e un cancello in fondo alla discesa senza coinvolgere altre persone.

