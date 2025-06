Corriere con 10 kg di cocaina arrestato in A1 in Ciociaria

agenzia

È il terzo maxi sequestro sullo stesso tratto

ROMA, 11 GIU – Un corriere con un carico di 10 chili di cocaina pura è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Cassino lungo le corsie dell’Autostrada del Sole. E’ il terzo episodio simile in poche settimane, sempre nello stesso tratto. Il fermo è scattato durante un controllo programmato sull’A1. Gli agenti della sottosezione autostradale di Cassino hanno notato un’Alfa Romeo che alla vista della loro pattuglia effettuava manovre sospette ed hanno deciso di approfondire. Alla guida dell’auto c’era un cittadino albanese di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti. Il comportamento dell’uomo ha insospettito subito i poliziotti: nervoso, ha fornito versioni contrastanti sul motivo del viaggio. Da lì è scattata la perquisizione e la scoperta: una busta nascosta sotto la ruota di scorta nel bagagliaio, con dentro diversi panetti, tutti contenenti cocaina. Il carico, pari a 10 chili, rappresenta un colpo durissimo al traffico di droga: sul mercato avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro. Per il trentenne sono scattate le manette in flagranza. L’uomo è stato portato in carcere san Domenico di Cassino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

