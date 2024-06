Corriere scomparso sull’Amiata, due persone fermate

agenzia

Dell'uomo non si hanno più notizie dal 22 maggio

GROSSETO, 17 GIU – Ci sono due persone fermate nell’ambito delle indagini sulla scomparsa di Nicolas Matias Del Rio, il corriere 40enne residente ad Abbadia San Salvatore (Siena) di cui non si hanno più notizia dal 22 maggio scorso sull’Amiata: l’ultima volta era stato visto a Castel del Piano, sull’Amiata (Grosseto) mentre stava facendo una consegna. I due fermati, bloccati qualche giorno fa, sono un uomo di origine albanese di 33 anni, e un turco di 42: i reati loro contestati sono rapina e danneggiamento a seguito di incendio del camion del corriere, ritrovato bruciato il 24 maggio in un altro paese della Maremma, Roccalbegna. Altri componenti della banda che presumibilmente avrebbe svaligiato il camion del corriere sono attualmente ricercati: il carico trasportato dal 40enne era composto da borse prodotte da pelletterie del polo della moda di lusso sull’Amiata, valore quasi 500mila. L’albanese, è stato arrestato dai carabinieri all’aeroporto di Ciampino mentre stava per imbarcarsi su un volo per Tirana. Il turco è stato invece fermato ad Arcidosso (Grosseto). Secondo l’ipotesi degli inquirenti farebbero parte di un’organizzazione non nuova a colpi del genere. A coordinare le indagini il pm Giovanni De Marco. Domani è stata fissata l’udienza di convalida del fermo.

