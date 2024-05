Corruzione: Piana, ‘Toti sereno e disposto a chiarire tutto’

agenzia

Governatore pro tempore, 'oggi giunta e riunione maggioranza'

GENOVA, 08 MAG – “Chi ha avuto la possibilità di contattare il presidente Toti lo ha trovato sereno. E’ disposto a chiarire tutto nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo fiducia nel presidente, siamo garantisti. E porteremo avanti tutte le cose importanti per questo territorio”. Lo ha detto il governatore della Liguria pro tempore Alessandro Piana entrando stamani negli uffici di Regione Liguria, in piazza De Ferrari, i giorno dopo l’arresto del governatore Toti. Abbiamo fatto il punto ieri con i colleghi i dirigenti delle strutture per vedere quali sono gli impegni da portare avanti. Oggi faremo un ulteriore punto, abbiamo una giunta e poi una riunione di maggioranza”

