Corsa senza freni per camion in centro Napoli, panico e 3 feriti

agenzia

Manovra dell'autista evita il peggio, non rischia la vita

NAPOLI, 17 GIU – Un incidente spettacolare – ripreso dalle telecamere – che poteva avere conseguenze ben più gravi quello verificatosi a metà mattinata a Napoli con un camion che a causa della improvvisa avaria dei freni ha preso velocità in discesa finendo la propria corsa, dopo una serie di tamponamenti, incastrato tra due palazzi di via Francesco Girardi, a pochi metri dalla pedonale via Toledo, arteria ad alta frequentazione turistica. Il bilancio finale – contenuto in proporzione al rischio corso – parla di tre feriti: l’autista, un 48 enne, che è rimasto intrappolato nell’abitacolo ridotto a una lamiera fino a quando i vigili del fuoco non sono intervenuti per liberarlo; il conducente di un altro autocarro coinvolto nel sinistro e quello di una Fiat Panda speronata. Le condizioni di nessuno dei tre desta particolare preoccupazione. L’episodio alle 10:40 quando un autocarro Iveco adibito al trasporto di alimenti, mentre percorreva il tratto in discesa di via Girardi, a causa di una avaria al sistema dei freni ha urtato frontalmente un autocarro che trasportava dolciumi e che viaggiava in direzione opposta. A questo punto l’autocarro ha urtato lateralmente un secondo veicolo, una Fiat Panda, facendola finire contro un ciclomotore in sosta. Prima di terminare la propria corsa senza controllo – forse volutamente per evitare guai peggiori – sterzando all’altezza del civico 80 contro un esercizio commerciale posto sul lato sinistro. A seguito di questo ultimo urto finiva la sua corsa contro un motociclo in sosta fermandosi in modo trasversale su via Girardi. Cinque i veicoli coinvolti (tre in marcia e due in sosta). Tanto panico tra la folla in un’arteria molto trafficata di mattina. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Municipale, sono intervenuti i medici del 118 e le pattuglie della Polizia di Stato. Distrutta la cabina del mezzo. Il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli sta eseguendo i rilievi tecnici per l’esatta ricostruzione dell’evento.

