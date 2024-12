Corsera domani in edicola con il nuovo codice della strada

agenzia

Gratis con il giornale il vademecum per viaggiare in sicurezza

MILANO, 10 DIC – Domani sarà in edicola gratuitamente con Corriere della Sera Il nuovo codice della strada, una guida per automobilisti, ciclisti e pedoni che vogliono approfondire nel dettaglio le nuove norme che entreranno in vigore da sabato. Alessio Ribaudo, che ha già firmato altri due volumi di Corriere della Sera sui temi della sicurezza stradale, è l’autore anche di questo vademecum, pensato per conoscere i dettagli della ‘mini-sospensione’ della patente; gli obblighi per chi utilizza i monopattini elettrici; i nuovi limiti di potenza per i veicoli dei neopatentati e le sanzioni per chi verrà colto ad usare il cellulare mentre è alla guida. Il volume affronta anche le nuove regole sugli autovelox, le Ztl e le multe, fornendo informazioni aggiornate e complete per chiunque voglia muoversi nel rispetto delle regole. Attraverso capitoli tematici come Alcol e droga; Velocità, Tutor e autovelox; Monopattini elettrici, bici e pedoni; Mini-sospensione della patente; Multe; I controlli prima di partire; Guida sicura e L’angolo medico, ‘ogni aspetto della nuova legislazione è illustrato in modo semplice e diretto’, si legge in una nota di Rcs. Con l’aiuto di 200 domande e altrettante risposte, arricchite da cifre, tabelle e infografiche, il volume propone poi dei quiz di autovalutazione per testare quanto già si sa e quanto resta ancora da imparare. La guida di 96 pagine, disponibile in digital edition dal 21 dicembre, offre inoltre consigli pratici per prepararsi al meglio prima di mettersi in viaggio e affrontare in sicurezza gli imprevisti della strada. Tra gli argomenti analizzati: cosa controllare prima di partire per viaggiare sicuri; come regolare il sedile per raggiungere tutti i comandi; le tecniche di guida in caso di neve o pioggia; come evitare ostacoli improvvisi; perché mantenere la distanza di sicurezza; quali alimenti preferire prima di mettersi al volante per prevenire il colpo di sonno (causa del 22% degli scontri mortali). Alla tematica sarà anche dedicato un incontro in diretta su CorriereTV dal titolo ‘Come cambia il codice della strada: cosa c’è da sapere’, martedì 17 dicembre alle 12. Condotto da Maria Serena Natale, parteciperanno Ribaudo e Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e referente dell’Anci. ‘Il volume, che vede il sostegno di Anas-Gruppo Fs italiane -prosegue la nota – si inserisce all’interno delle molteplici iniziative che Corriere della Sera porta avanti per tenere alta l’attenzione sul fronte dell’educazione alla sicurezza stradale, attraverso articoli, approfondimenti, volumi, incontri dedicati nelle scuole e l’istituzione di un premio di laurea dedicato a Francesco Valdisserri, giovane vittima della strada, figlio di Paola Di Caro e Luca Valdisserri, giornalisti della redazione romana. E proprio a Francesco, insieme ad altre due giovani vittime della strada, la 17enne Valeria Mastrojeni e la 23enne Eleonora Motta, è dedicato questo nuovo lavoro di Ribaudo’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA