agenzia

L'uomo è accusato della morte della compagna e della figlia

ROMA, 27 GIU – La corte d’appello di Larissa, in Grecia, si apprende, ha risposto positivamente alla richiesta delle autorità italiane di estradizione dell’americano Francis Kaufmann, fermato in Grecia per la morte della compagna e della figlia trovate a Villa Pamphili. L’uomo può fare appello contro la decisione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA