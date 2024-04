Corte dei conti chiede 4 milioni a politici valdostani

agenzia

"Irregolarità nell'erogazione di contribuiti alla zootecnia"

AOSTA, 26 MAR – Ci sono anche l’attuale presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin (Uv), la senatrice Nicoletta Spelgatti (Lega) ed Emily Rini (FI), consigliera del ministro Tajani, tra i 16 destinatari degli inviti a dedurre in corso di notifica da parte della procura regionale della Corte dei conti. La contestazione totale è di 4 milioni di euro e riguarda presunte irregolarità, tra il 2017 e il 2018, a carico di membri di due giunte regionali dell’epoca nell’applicare i criteri per erogare contributi per le rassegne zootecniche. Coinvolti anche due attuali assessori regionali e cinque consiglieri. Ha indagato la guardia di finanza.

