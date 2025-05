Corte dei Conti contesta danno erariale per assenteismo

agenzia

Coinvolti 75 dipendenti del Genio Civile di Avellino

AVELLINO, 23 MAG – Scambio di badge, allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro, ore di lavoro mai effettuate regolarmente retribuite: per 75 dipendenti ed ex dipendenti del Genio Civile di Avellino scattano gli inviti della Procura regionale della Corte dei Conti a controdedurre su un presunto danno erariale nei confronti dell’ente di quasi 180 mila euro. Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino presero avvio nel 2018 e portarono al licenziamento di 37 dipendenti e alla sospensione dal servizio per altri 37 da uno a sei mesi, tra questi anche la dirigente pro tempore dell’ufficio per omessa vigilanza. I casi di assenteismo, avvenuti nel periodo aprile-giugno 2018, vennero alla luce dopo pedinamenti, sequestri documentali, videosorveglianza occulta.

