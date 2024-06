agenzia

La sentenza attesa nelle prossime ore

FIRENZE, 05 GIU – La Corte d’assise di Firenze si è ritirata in camera di consiglio per decidere il processo ad Amanda Knox per calunnia. La sentenza è attesa nelle prossime ore. I giudici hanno anche respinto una memoria depositata dall’avvocato Carlo Pacelli, legale di parte civile per Patrick Lumumba.

