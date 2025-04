Cortei a Genova per la Liberazione e contro ddl Sicurezza

agenzia

Promossi da studenti Osa, Cambiare Rotta e Genova Antifascista

GENOVA, 24 APR – Due manifestazioni per celebrare la Resistenza e la Liberazione sono state organizzate oggi nel tardo pomeriggio a Genova da movimenti degli studenti, Osa e Cambiare Rotta, e dal comitato Genova Antifascista. Sono partiti da luoghi differenti e hanno percorso diverse vie del centro. Per ore il traffico a Genova è rimasto quasi paralizzato a causa dei cortei. I manifestanti hanno voluto ricordare l’insurrezione di Genova del 24 aprile 1945 e la lotta partigiana al nazifascismo contrapponendosi “al riarmo, allo sfruttamento dei poveri e alla guerra”. Uno dei cortei è partito dalla Casa dello Studente, simbolo delle violenze fasciste e naziste e considerato attuale in un momento “in cui la repressione del dissenso viene portata avanti con il ddl Sicurezza” hanno spiegato i promotori. Sostegno è stato espresso al popolo palestinese da Genova Antifascista. Gli studenti hanno cantato contro il governo e l’economia della guerra e bruciato bandiere dell’Unione Europea.

