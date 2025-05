Cortei e parata 2 giugno, nuovo test sicurezza per Roma

agenzia

Attesi 20mila contro dl Sicurezza. C'è anche tappa Giro d'Italia

ROMA, 30 MAG – Cortei contro il dl Sicurezza, un concerto al Circo Massimo, gli appuntamenti del Giubileo delle Famiglie, la tappa del Giro d’Italia e la parata per il 2 Giugno. Roma si prepara a quattro giorni impegnativi sotto il profilo dell’ordine pubblico. Sono circa ventimila i manifestanti attesi al corteo nazionale contro il decreto sicurezza, che partiranno da piazza Vittorio diretti a Porta San Paolo. Una mobilitazione in cui confluiranno diverse anime. Ed è massima l’attenzione della Questura. Il corteo lungo il tragitto lambirà, a distanza, l’area del Circo Massimo dove la sera è in programma il concerto di Liberato, con l’apertura dei varchi d’accesso già a partire della prime ore del pomeriggio. Sempre sabato i movimenti di lotta della casa partiranno in corteo da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio. Nel weekend ci saranno anche gli appuntamenti del Giubileo delle Famiglie con migliaia di persone che animeranno il sagrato della basilica di San Giovanni. Domenica, invece, la Capitale sarà interessata dalla tappa del Giro d’Italia mentre lunedì ci sarà la tradizionale parata per la Festa della Repubblica. Già nelle prossime ore saranno attivati dispositivi di sicurezza dedicati all’evento.

