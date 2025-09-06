Cortei per il Leonka a Milano, inizia il raduno degli antagonisti

Manifestazioni

Centri sociali davanti alla Stazione Centrale di Milano

È cominciato, a Milano, il concentramento per il primo dei due cortei che animeranno oggi la manifestazione nazionale denominata ‘Giù le mani dalla città’ per prendere posizione sul recente sgombero del centro sociale Leoncavallo e sulle inchieste che hanno al centro l’urbanistica cittadina. Al momento in piazza Duca D’Aosta, davanti alla Stazione Centrale di Milano si stanno raggruppando varie anime antagoniste, dal centro sociale Cantiere al Lambretta, dai Carc a Potere al popolo, dagli squatter ai gruppi della galassia anarchica, con striscioni e bandiere. Intorno le forze dell’ordine controllano la situazione in attesa della partenza, prevista non prima di un’ora.

