Corteo antifascista a Trieste, momenti tensione con forze ordine

Breve scambio di colpi e manganellate tra manifestanti e agenti

TRIESTE, 25 APR – Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine oggi a Trieste al corteo partito questa mattina dal quartiere di San Giacomo a Trieste per gli 80 anni della Liberazione, e aperto da un grande striscione con la scritta “l’antifascismo è nostro e non lo deleghiamo”. Dopo poche centinaia di metri dalla partenza, tra alcuni partecipanti del corteo degli antagonisti e le forze dell’ordine ci sono stati momenti di tensione e poi qualche breve scontro con scambio di colpi e qualche manganellata. Attimi di paura anche per i passanti e le attività della zona, poi subito passati dopo che Polizia e Carabinieri hanno ristabilito la calma. Al corteo scandiscono slogan “siamo tutte antifasciste, siamo tutti antifascisti” e vengono distribuiti volantini che inneggiano alla Resistenza e criticano il governo Meloni. I partecipanti dovrebbero unirsi alla manifestazione organizzata dalla Cgil, davanti al monumento ai caduti di Servola, Sant’Anna e Coloncovez, per proseguire poi tutti insieme fino alle Risiera di San Sabba, dove si svolgerà la cerimonia principale della giornata.

