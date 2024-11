Corteo della Rete Studenti Medi nel centro di Padova

agenzia

Protesta contro il Governo, al collo fazzoletti rossi

PADOVA, 15 NOV – La Rete degli Studenti Medi ha organizzato stamani a Padova un corteo “contro il governo Meloni e tutto ciò che rappresenta”. In testa al gruppo, che ha percorso le vie del centro, uno striscione “dalle scuole alle università, studenti uniti contro il governo, liberiamo il paese”. Per Sophie Volpato, coordinatrice della Rete di Padova, “viviamo in un Paese che anziché investire nella nostra generazione attraverso l’istruzione, la ricerca, il welfare, preferisce investire in armi; un governo che anziché ascoltare i bisogni dei suoi cittadini preferisce reprimerne a colpi di censura e di manganelli le voci quando non allineate a ciò che piace alla Premier. Le nostre richieste sono chiare, vogliamo un reale e garantito diritto allo studio, vogliamo che scuole e università siano accessibili a tutti e ciò si può fare solo investendo in istruzione e ascoltando chi le scuole le vive ogni giorno”. I partecipanti alla manifestazione hanno indossato un fazzoletto rosso, simbolo della protesta lanciato a livello nazionale. Al corte ha aderito anche l’Unione degli studenti (Udu).

