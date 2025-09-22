Corteo Napoli davanti Federico II,’bruciare accordi con Israele’

agenzia

Studenti:'Occuperemo università se la Flotilla verrà fermata"

NAPOLI, 22 SET – “Bruciare gli accordi con Israele”. É la richiesta rivolta all’università Federico II dai manifestanti che stanno partecipando al corteo a Napoli per la Palestina e contro il genocidio a Gaza. Arrivati davanti all’ateneo, i manifestanti hanno esposto un lungo striscione e acceso dei fumogeni. “Oggi facciamo quello che il nostro Governo non ha fatto in questi due anni – ha affermato uno dei rappresentanti parlando al megafono – bruciamo gli accordi fra le università italiane e chi sta compiendo il genocidio in Palestina. Davanti al silenzio dei nostri governanti, il grido degli stidenti è chiaro: siamo noi che dobbiamo liberare le nostre università da questa classe che governa”. I manifestanti hanno puntato il dito contro il rettore, Matteo Lorito, perché “siede ancora al tavolo della Fondazione Med-Or: così è complice di uno Stato che uccide non solo con le bombe ma con la fame impedendo gli aiuti umanitari”. I manifestanti hanno annunciato una ulteriore iniziativa: “le università saranno occupate qualora la Flottila che si sta dirigendo verso Gaza dovesse essere bloccata”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA