Corteo ‘No ovovia’, migliaia di persone sfilano a Trieste

Prova di forza dei cittadini contrari all'impianto a fune

TRIESTE, 25 OTT – Migliaia di persone – tra le tremila e le quattromila secondo stime approssimative – sono sfilate oggi in centro a Trieste aderendo alla manifestazione indetta dal comitato No Ovovia, per protestare contro il progetto di cabinovia del Comune, dal Porto Vecchio fin sul Carso. Tra centinaia di bandiere del comitato – di colore azzurro con il logo di un uovo – e tanti cartelli, il corteo è partito intorno alle 18 da piazza Oberdan. Composto di cittadini di ogni età, dai bambini agli anziani, era aperto da persone con tamburi e altri strumenti, seguiti da uno striscione “ufficiale”: “Ovovia: ora basta!” Nel lungo corteo c’erano anche tanti altri striscioni: “Non dalle nostre tasche”, “La grande idiozia”, “No ovovia si tram”. Attraversate varie strade del centro, i manifestati sono infine giunti in piazza Unità d’Italia. I partecipanti sostengono che l’impianto avrebbe un forte impatto ambientale e chiedono in alternativa un’opera meno costosa (la cabinovia richiederebbe una sessantina di milioni di euro), più utile e più sostenibile. Di recente si è appreso che l’opera non verrà più finanziata con i fondi per il Pnrr e il Mit si starebbe impegnando per reperire altri fondi. Intanto, il Comitato No Ovovia ha inviato a Bruxelles oltre diecimila firme contro il progetto.

