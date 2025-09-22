Corteo per Gaza, a Milano tensione e scontri tra manifestanti e Polizia

Manifestazioni

In Centrale urla e slogan contro agenti, bruciata bandiera Usa. Distrutta la vetrata principale della Stazione

Momenti di tensione si sono verificati oggi durante il corteo per Gaza a Milano quando un gruppo di giovani vestiti di nero ha cercato di entrare nella fermata della metropolitana della Stazione Centrale ed è venuto a contatto con la Polizia. I giovani sono ancora presenti nel mezzanino scandendo slogan contro gli agenti.

Prima di arrivare in Centrale, il corteo si è avvicinato a qualche centinaio di metri dal consolato americano, presidiato dalle forze dell’ordine per gridate, al grido “assassini”. Poi c’è stato un momento di silenzio in piazza della Repubblica ed è stato diffuso a lungo il rumore lugubre dei droni che si abbattono su Gaza. “Questo rumore dovete sentirlo sempre nella vostra coscienza”, hanno detto da un megafono. E’ quindi stata bruciata una bandiera Usa.