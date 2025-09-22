Corteo per Gaza a Torino, bloccato accesso autostrada A4

agenzia

Tensioni con un automobilista

TORINO, 22 SET – E’ stato bloccato dai partecipanti a un corteo per Gaza, a Torino, l’imbocco dell’autostrada A4 Torino-Milano in fondo a corso Giulio Cesare. I dimostranti hanno acceso delle torce di colore rosso. Momenti di tensione si sono verificati quando un automobilista non si è fermato e ha accelerato verso i dimostranti. La vettura è stata colpita con calci e pugni.

