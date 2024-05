Corteo per la pace nelle vie del centro storico di Pavia

agenzia

Organizzato da Diocesi e altre realtà; circa 300 i partecipanti

PAVIA, 11 MAG – Un corteo silenzioso di circa trecento persone ha sfilato oggi pomeriggio per le vie del centro storico di Pavia per chiedere la pace. La manifestazione coordinata da don Michele Mosa, responsabile del Servizio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Pavia, ha raccolto le adesioni delle principali organizzazioni religiose, culturali e del terzo settore presenti in città. Hanno partecipato anche quattro dei cinque candidati sindaci di Pavia. Il corteo, partito da piazza Duomo, si è mosso in direzione della Prefettura ed ha raggiunto come tappa conclusiva il Comune. Ogni sosta del percorso è stata occasione di raccoglimento e riflessione.

