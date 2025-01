Corteo per Ramy a Roma, 39 denunciati, 2 sono minori

agenzia

ROMA, 16 GEN – Sono 39 i denunciati per gli scontri avvenuti durante il corteo per Ramy a Roma. La Digos della Questura ha depositato ieri pomeriggio alla Procura capitolina una informativa. Due sono minorenni. Le ipotesi di reato sono, a vario titolo, di manifestazione non preavvisata, radunata sediziosa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, istigazione a disobbedire alle leggi e il getto pericoloso di cose, in concorso e con le modalità aggravate

