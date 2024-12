Corteo per Ramy al quartiere Corvetto, ‘fiaccolata pacifica’

agenzia

Gli amici chiedono 'verità' nella via dove abitava il 19enne

MILANO, 30 NOV – Fumogeni rossi e blu alla fiaccolata in memoria di Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter durante un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica scorsi. Il corteo è partito da piazzale Gabrio Rosa, nel quartiere Corvetto di Milano, dove viveva il ragazzo e dove nei giorni scorsi si sono verificati diversi disordini. Alcuni amici di Ramy hanno esposto una grossa fotografia del ragazzo e per strada è stato affisso anche uno striscione a firma del centro sociale Lambretta con scritto: “Ma quale sicurezza? Verità per Ramy e Fares”. Alla partenza, il corteo, al quale partecipa almeno un centinaio di persone, ha imboccato via Mompiani, dove abitava Ramy e gli amici hanno chiesto di percorrerla in silenzio “per rispetto. Tanta gente – ha detto un amico – ci ha detto di non passare di qua per evitare brutti ricordi ai genitori e al fratello. Noi abbiamo deciso di passare in silenzio: in ricordo del nostro amico”. Gli organizzatori hanno aggiunto che “chi abbia la minima intenzione di far sfociare questa fiaccolata pacifica in qualcosa di violento, se ne può andare perché non è ben accetto”.

