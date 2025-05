Corteo pro Gaza a Milano, contrari a “ripulire la Palestina”

agenzia

Iniziativa associazioni palestinesi e centri sociali

MILANO, 17 MAG – Una manifestazione a favore di Gaza e contro la politica “genocida, imperialista e colonialista” di Israele si sta svolgendo questo pomeriggio a Milano. E’ l’ennesima iniziativa per la pace – praticamente quasi tutti i sabati – dall’inizio del conflitto in Medio Oriente attuata da associazioni palestinesi, centri sociali fra i quali in particolare il Vittoria, studenti e simpatizzanti. Il corteo – al quale prendono parte circa 800 persone (dati degli organizzatori) è partito da piazza Lodi per arrivare in piazzale Corvetto. Fra gli slogan: “No a ripulire la Palestina”. Il corteo si sta svolgendo senza tensioni e problemi di ordine pubblico. In particolare è stata ricordata la cosiddetta Nakba, l’esodo della popolazione araba palestinese durante la guerra civile del 1947-48, al termine del mandato britannico, e durante la guerra arabo-israeliana del 1948, dopo la fondazione dello Stato di Israele.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA