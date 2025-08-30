Corteo pro Gaza al Lido, iniziato afflusso dei manifestanti

agenzia

Arrivati anche in motonave, sul selciato barchette di carta

VENEZIA, 30 AGO – E’ iniziato nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, il concentramento dei partecipanti al corteo in favore di Gaza promosso dai centri sociali del Nordest assieme al circolo Anpi ‘7Martiri’ di Venezia. Alle persone che si sono radunate sul piazzale si sono aggiunte quelle sbarcate da una motonave che era partita nel primo pomeriggio da Porto Marghera. Centinaia di barchette di carta sono state appoggiate sul selciato del piazzale con dipinta la bandiera palestinese. I manifestanti si stanno radunando dietro uno striscione che recita “Stop genocide – Palestina libera dal fiume fino al mare”.

