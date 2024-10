agenzia

Posizioni valutate ai fini di un foglio di via

ROMA, 05 OTT – Dispositivi di sicurezza in campo a Roma nella giornata del corteo pro Palestina vietato. Sono 1.600, si apprende, le persone controllate finora e 19 sono state portate in questura per valutare la loro posizione al fine dell’eventuale foglio di via.

