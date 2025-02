Corteo pro Pal a Milano, è il 70mo dall’inizio del conflitto

agenzia

Le manifestazioni sempre di sabato, oggi 700 in piazza

MILANO, 08 FEB – “L’ultimo giorno d’occupazione sarà il primo giorno di pace”: questa frase di Marwan Barghouti, politico palestinese in carcere in Israele per cinque ergastoli e considerato uno dei capi della prima e seconda intifada, è sembrata il leit-motiv della 70ma manifestazione, a Milano, tutte di sabato, per la causa palestinese dall’inizio del conflitto. Il corteo – al quale hanno preso parte circa 700 persone (dati degli organizzatori) sotto la pioggia fra associazioni palestinesi, centri sociali tra cui il Vittoria, studenti e simpatizzanti – si è mosso da Porta Venezia verso i Bastioni per poi girare in via Vittor Pisani e dirigersi alla Stazione Centrale dove è prevista la conclusione. Tutto, per ora, si è svolto senza problemi di ordine pubblico. “Gaza è distrutta, devastata, violentata, inquinata, impregnata del sangue dei 180.000 tra morti, feriti e dispersi, ma Israele non ha vinto perché non ha annientato lo spirito e la resistenza di popolo e non ha strappato al popolo palestinese il suo grande sogno di una Palestina libera”, è stato più volte affermato dai partecipanti. Sulla proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti per Gaza sono stati dati giudizi totalmente negativi: “Trump spera di apparecchiare una buona soluzione per l’amico Netanyahu provando ad imporre la deportazione di milioni di palestinesi fuori dalla Palestina per farne una nuova ‘Costa Azzurra’ – ma ha ricevuto un netto rifiuto da tutti e anche dai governi dei Paesi arabi limitrofi”. “Non c’è pace senza giustizia e giustizia vuol dire rivendicare il diritto al risarcimento, vedere Gaza ripulita subito dalle macerie, vuol dire vedere ricostruiti case, ospedali, chiese, moschee, strade, università, desalinizzatori e impianti fognari”, è stato detto.

