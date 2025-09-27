agenzia
Corteo Pro Pal a Torino, due feriti tra la polizia
I manifestanti rientrano in città verso il centro
TORINO, 27 SET – Tra il personale della polizia in servizio oggi a Torino per il corteo Pro Palestina intenzionato a dirigersi all’aeroporto di Caselle ci sono due feriti, secondo quanto comunica la Questura. I manifestanti intanto, dopo il tentativo di sfondare il cordone del reparto mobile, hanno cercato altre vie per raggiungere lo scalo, fino a decidere di rientrare in città, dove intorno alle 18.30 si trovano in corso Giulio Cesare, in direzione del centro del capoluogo.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA