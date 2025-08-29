Corteo Pro-Pal al Lido, rafforzate le misure sicurezza

agenzia

Prefetto, 'diritto manifestare nel rispetto delle regole'

VENEZIA, 29 AGO – Verrà rafforzato in maniera “adeguata all’evento” il dispositivo di sicurezza già attivato al Lido di Venezia per la Mostra del Cinema, in previsione della manifestazione con corteo pro Gaza in programma domani pomeriggio. Dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal Prefetto Darco Pellos, si è svolta stamani una riunione tecnica in Questura, coordinata dal Questore Gaetano Bonaccorso, per pianificare i servizi di sicurezza legati all’evento. “Confidiamo molto – ha detto Pellos all’ANSA – nella civiltà dei partecipanti, Tutti hanno diritto di manifestare, nel rispetto delle regole”.

