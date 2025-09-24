Corteo pro Pal blocca la ferrovia Pisa-Lucca

agenzia

Immediatamente interrotta la circolazione ferroviaria

PISA, 24 SET – Alcune centinaia di manifestanti pro Palestina hanno bloccato stasera la circolazione dei treni sulla direttrice Pisa-Lucca invadendo i binari 2 e 3 della stazione di Pisa San Rossore. La manifestazione è partita alle 18.30 dal centro cittadino con un migliaio di persone in corteo. Il lungo serpentone ha attraversato le principali vie del centro fino a raggiungere piazza dei Miracoli dove i pro Pal hanno sfilato sotto la Torre pendente prima di raggiungere la vicina stazione di Pisa San Rossore: qui centinaia di manifestanti hanno occupato i binari e la circolazione ferroviaria è stata immediatamente interrotta.

