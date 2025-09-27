Corteo Pro Pal verso aeroporto torinese bloccato da polizia

agenzia

I manifestanti di fronte agli agenti che sbarrano il percorso

TORINO, 27 SET – I manifestanti in corteo per Gaza verso l’aeroporto torinese Sandro Pertini di Caselle sono in strada dell’Aeroporto a Torino, diretti verso la superstrada che porta allo scalo. Davanti a loro però si è schierata la polizia, che blocca l’accesso per proseguire il percorso. C’è un nutrito schieramento del reparto mobile, presente anche un idrante, e un elicottero sorvola l’area. Dai manifestanti l’urlo: “Vergogna, vergogna”, mentre sventolano bandiere della Palestina.

