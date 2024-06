Corteo pro Palestina a Torino, seggi presidiati sul percorso

agenzia

Sfila Intifada studentesca,fedeli delle moschee e centri sociali

TORINO, 08 GIU – Un corteo pro Palestina è partito poco prima delle 16 a Torino, organizzato dal coordinamento ‘Torino per Gaza’, dietro cui si sono ritrovati alcune centinaia di persone, in particolare i collettivi che aderiscono all’Intifada studentesca, i fedeli delle moschee, varie associazioni, centri sociali, sindacati di base e partiti della sinistra radicale. Apre lo striscione Intifada ovunque e sventolano le bandiere palestinesi. La manifestazione, il cui slogan è ‘All eyes on Rafah – dalle università alla città’, parte da via Sant’Ottavio, dove si trova la sede delle facoltà umanistiche torinesi, Palazzo Nuovo, occupata, insieme agli altri due atenei, da oltre venti giorni dagli studenti pro Palestina. Il corteo raggiungerà poi corso Regina Margherita e il percorso si snoderà per varie vie sia del centro cittadino, sia dei dintorni, con l’arrivo previsto vicino alla facoltà di Fisica, non distante dal parco del Valentino. Un occhio di riguardo delle forze dell’ordine per i seggi, che verranno presidiati ulteriormente con i reparti mobili per prevenire eventuali tentativi di dimostrazioni da parte degli attivisti.

