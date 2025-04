Corteo studenti Torino, bruciate foto Valditara e Nato

agenzia

Imbrattate le immagini della premier e di altri politici

TORINO, 04 APR – Nel corteo degli studenti a Torino, a pochi metri dall’Ufficio scolastico regionale, sono state date alle fiamme le foto della bandiera della Nato e del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Gli studenti hanno inoltre sporcato con vernice rossa le foto della premier Giorgia Meloni, del ministro Matteo Salvini, della commissaria europea Ursula Von der Leyen, dei leader di Pd e Azione Elly Schlein e Carlo Calenda. La manifestazione, che è in corso nelle vie del centro, ha aderito alla giornata di mobilitazione indetta a livello nazionale dall’Usb. Il corteo poco prima aveva raggiunto la sede dell’Unione industriali, presidiata dalle forze dell’ordine. Alcuni manifestanti avevano imbrattato i muri con mani sporche di vernice rossa per protesta contro gli studenti rimasti vittime in questi anni negli stage di alternanza lavoro.

