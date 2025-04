Cortina, si scia fino al 4 maggio negli impianti di Col Gallina

agenzia

Cortina Skiworld, 'ci stiamo preparando al meglio per Olimpiadi'

CORTINA D’AMPEZZO, 18 APR – Si prolunga fin dentro la primavera la stagione dello sci a Cortina. Dopo la scarsità di precipitazioni nella prima parte dell’inverno, la neve è tornata copiosa anche in questi ultimi giorni, con un manto abbondante soprattutto nelle piste in quota. La società degli impianti SkiWorld Cortina annuncia che la seggiovia del Col Gallina (verso il Falzarego) resterà in funzione fino al 4 maggio, dando in pratica la possibilità di fare le ultime sciate della stagione. La ski area del Faloria, invece, chiuderà il 21 aprile, lunedì di Pasquetta, celebrando la fine della stagione con il Faloria Winter Closing Party, durante il quale sarà offerto un servizio di funivia gratuito. L’inverno 2024/2025 è stata una stagione non facile per le attività impiantistiche della conca d’Ampezzo, impegnate nel rinnovamento delle strutture in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. “È stata una stagione difficile e di trasformazione, come si conviene in una località che si sta preparando al meglio per l’appuntamento olimpico – commenta Marco Zardini, presidente di Cortina SkiWorld – tra scarse precipitazioni a inizio stagione e numerosi lavori in corso per il rinnovamento delle infrastrutture. Nonostante il rinnovamento in corso, siamo riusciti a mantenere gli stessi livelli di affluenza dell’anno scorso. Ora ci attende un’estate cruciale, che segna il conto alla rovescia verso le Olimpiadi, un periodo di grande fermento e di trasformazione per Cortina”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA