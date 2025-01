Cortina, slavina su pista chiusa in Tofana

agenzia

Provocata da due sciatori, nessuna persona coinvolta

CORTINA, 03 GEN – Una slavina di neve artificiale, staccatasi da un accumulo in quota, è scesa stamane sulla pista Labirinti in Tofana, a Cortina, tracciato chiuso in quei momenti agli sciatori. Le operazioni di bonifica della massa nevosa, che ha invaso totalmente la pista e le reti di protezione, hanno permesso di escludere che vi fossero persone coinvolte. A provocare il distacco, secondo gli accertamenti della Polizia, sono stati due sciatori, entrati nella pista nonostante il divieto. Si sarebbero giustificati sostenendo che intendevano recuperare un bastoncino da sci. Il tracciato era chiuso proprio per i lavori di innevamento artificiale.

