Cosmetici dannosi per la salute, maxi sequestro a Napoli

agenzia

Commerciante cinese denunciato dalla Guardia di Finanza

NAPOLI, 27 GIU – Oltre 22.500 prodotti cosmetici illegali, in quanto ritenuti dannosi per la salute, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Napoli che ha denunciato un commerciante cinese. I Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno controllato, nei giorni scorsi, diversi esercizi commerciali e centri autorizzati alla vendita all’ingrosso, tra via Gianturco, via Carlo di Tocco e via Galileo Ferraris: in uno di questi hanno trovato le migliaia di articoli di cosmesi – tra cui ombretti, matite, rossetti, brillantini per il viso, lucidalabbra e unghie adesive in gel – contenenti sostanze classificate come tossiche. Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato la merce e denunciato un cittadino cinese, titolare dell’attività commerciale e responsabile vendita illegale dei prodotti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA