Cri e fondazione Agidae Labor, intesa per salute e sicurezza

agenzia

'Preparare le persone a soccorrere chi ha un malore, salva vite'

ROMA, 24 APR – Un protocollo d’intesa per sensibilizzare, formare e promuovere l’educazione universale alla salute e alla sicurezza delle persone è stato siglato oggi tra la Croce Rossa Italiana e la Fondazione Agidae Labor. “Nell’ambito di questo protocollo la Croce Rossa Italiana potrà erogare corsi – ha spiegato la vicepresidente nazionale della Cri Debora Diodati – in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di primo soccorso e manovre di rianimazione cardiopolmonare. Si tratta di iniziative che, attraverso l’operato dei volontari e dei Comitati sul territorio, la Cri realizza quotidianamente con l’obiettivo di rendere le comunità sempre più resilienti e le persone sempre più pronte ad aiutare il prossimo. Ciascuno può fare la differenza. Preparare persone a soccorrere in maniera tempestiva ed efficace chi ha un malore può essere decisivo nel salvare vite umane”. “Il protocollo siglato con la Croce Rossa Italiana rappresenta un altro grande risultato per l’Agidae e la Fondazione Agidae Labor, da sempre impegnate ad accrescere la specializzazione e l’aggiornamento continuo di religiosi e lavoratori dipendenti – ha commentato la presidente della Fondazione Agidae Labor, Suor Isabella Ayme -. La Fondazione condivide con la Croce Rossa Italiana l’obiettivo di accrescere consapevolezza e preparazione, nell’ottica di sensibilizzare sempre più i lavoratori in materia di sicurezza e salute”.

