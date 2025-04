Cri, un comitato etico per la raccolta fondi sulle emergenze

agenzia

Composto da Marta Cartabia,Tullio Del Sette,Ferruccio De Bartoli

ROMA, 16 APR – Saranno Marta Cartabia, presidente emerita della Corte costituzionale, Tullio Del Sette, generale italiano, ex comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e Ferruccio De Bortoli, giornalista e saggista italiano, i membri del Comitato Etico della Croce Rossa Italiana che avrà il compito di dare un indirizzo di gestione dei fondi per le emergenze reperiti attraverso le campagne di sensibilizzazione dell’Associazione. A darne notizia è il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro. “Questo Comitato Etico, composto da donne e uomini di grande spessore del nostro Paese – spiega – avrà l’importante compito di indirizzare i fondi raccolti a seguito di grandi emergenze. Da quelli arrivati per supportare la popolazione del Myanmar, regione recentemente colpita da un devastante terremoto, alle crisi che arriveranno. Vogliamo che il nostro aiuto e quello di tanti donatori che ci sostengono arrivino laddove c’è bisogno, ottimizzando risorse e scopi al fine di rispondere in maniera più efficace alle varie criticità e sopperire alle esigenze di quante più persone possibile”.

