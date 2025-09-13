Criminalità giovanile, in 20 giorni controllati in 62mila

agenzia

Operazione Polizia contrasto a vari reati, anche crimini d'odio

ROMA, 13 SET – Si sono concluse, ieri, le operazioni ad alto impatto finalizzate al contrasto della criminalità giovanile, condotte dalla Polizia di Stato dal 22 agosto su tutto il territorio nazionale. Le attività, svolte dalle Squadre Mobili delle Questure interessate, coordinate dal Servizio Centrale Operativo e supportate da diversi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e degli Uffici territoriali, hanno riguardato giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. In particolare, le investigazioni effettuate anche attraverso il monitoraggio del web e successivi mirati controlli e perquisizioni nei principali luoghi in cui si registra la presenza di minorenni e appena maggiorenni legati al contesto messo sotto osservazione’, hanno portato all’identificazione di 62.822 persone, di cui 10.605 minorenni, soprattutto in aree di spaccio, di c.d. “movida”, centri commerciali, esercizi commerciali e stabilimenti balneari. Su 160 sono in corso verifiche per l’eventuale ‘adozione di misure di prevenzione, tra cui il divieto di accesso alle aree urbane. Sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 283 maggiorenni, per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale armi. Sono stati arrestati o sottoposti a fermo anche 22 minorenni. Sono state eseguite ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, ordini per l’esecuzione della pena e mandati di arresto europeo nei confronti di 81 maggiorenni e ordinanze di collocamento presso Istituti Minorili di Pena nei confronti di 6 minorenni, nonché della permanenza in casa nei confronti di un minorenne ; Sono stati denunciati in stato di libertà 1.110 maggiorenni e 180 minorenni. Sono stati controllati 829 immobili, tra cui 58 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 136 sale giochi e 464 esercizi commerciali. Sono stati sequestrati kg 19 di cocaina, kg 1 di eroina e kg 79 di cannabinoidi nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy, MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. Sequestrati 2 fucili, 36 pistole e munizionamento di diverso calibro; 89 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere, tra cui 2 katane.