Crisi idrica, la Basilicata delibera lo stato d’emergenza

agenzia

Per 29 comuni, tra cui il capoluogo di regione Potenza

POTENZA, 06 SET – La Giunta regionale della Basilicata ha deliberato lo stato d’emergenza per i 29 comuni, tra cui il capoluogo Potenza, serviti dallo schema idrico Basento-Camastra. Il presidente, Vito Bardi (Forza Italia) – è annunciato in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta lucana – “formulerà la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della documentazione predisposta dall’Assessorato alle Infrastrutture. Intanto, la prossima settimana partirà il programma di sospensioni a rotazione dell’acqua potabile”. “Sappiamo che – ha sottolineato il governatore lucano – la popolazione interessata avrà dei disagi, ma stiamo lavorando per limitarli e per mitigare la crisi con un calendario di razionalizzazioni programmate nei diversi comuni. Purtroppo abbiamo attraversato un’estate con scarse precipitazioni e con temperature che si sono rivelate al di sopra della media con una certa persistenza. La Regione interverrà per adeguare le infrastrutture al fine di evitare che simili emergenze diventino endemiche”, ha concluso Bardi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA