L'aggiornamento

Lo ha detto il vicepremier e ministro egli Esteri

«L’attacco era nell’aria. Abbiamo fatto partire da Baghdad aeroporto, facendoli passare per il Kuwait, una quarantina di nostri carabinieri che sono appena rientrare in Italia. Siamo sempre stati in massima allerta». Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani al tg3.

