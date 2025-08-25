Crociere, la Msc World Europa in avaria nel mezzo del Mar Tirreno con 8.500 persone a bordo

PROBLEMA TECNICO

Due rimorchiatori sono già partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave

Avaria nel bel mezzo del Mar Tirreno alla nave «Msc World Europa» che ora si trova a circa 8 miglia nautiche al largo dell’isola di Ponza: il problema, secondo quanto reso noto dalla Guardia Costiera, si è registrato alle 07.25 di questa mattina quando la nave da crociera in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori.

La situazione a bordo, dice la Guardia Costiera, risulta tranquilla: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli.

Tecnici specializzati della Compagnia, sottolinea ancora la Guardia Costiera, stanno raggiungendo la nave per effettuare le verifiche a bordo per risolvere l’avaria.