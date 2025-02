Crolla balcone, morto giovane durante lavori a casa fidanzata

agenzia

Nel Casertano, 23enne travolto dalle macerie

CASERTA, 05 FEB – Stava effettuando dei lavori al piano terra dell’abitazione della fidanzata, in cui avrebbe dovuto trasferirsi in vista del matrimonio ormai imminente, quando è stato travolto dal crollo del balcone posto al primo piano. È morto così a Castel Volturno (Caserta) un 23enne, rimasto schiacciato dalle macerie. È stata la futura suocera ad avvertire il rumore del crollo e ad accorrere avvisando i Vigili del Fuoco; dal distaccamento di Mondragone è quindi giunta una squadra di pompieri, che hanno liberato dai detriti il corpo ormai senza vita del 23enne. La salma è stata sequestrata per la successiva autopsia.

