Crolla controsoffitto in Rsa nel Leccese, ferita anziana

agenzia

La donna è stata portata in ospedale, non è grave

VEGLIE, 06 MAG – Una donna è rimasta ferita in modo non grave in seguito al crollo di una parte del controsoffitto del solaio di una residenza per anziani a Veglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri. Il crollo è avvenuto nell’area adibita a soggiorno della struttura. L’anziana è una degli ospiti ed è stata colpita da alcuni pezzi caduti. È stata soccorsa e portata in ambulanza in ospedale a Lecce dove i medici l’hanno medicata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA