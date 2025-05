agenzia

Trasferiti in codice giallo all'ospedale

GENOVA, 08 MAG – Due operai sono rimasti feriti per il crollo di un muro nel parco Acquasola, nel centro di Genova. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il personale del 118. I feriti sono stati estratti e portati in ospedale in codice giallo. Sul posto le volanti della polizia e la polizia municipale.

