agenzia

Aveva 50 anni, inutili i soccorsi

BERGAMO, 31 OTT – Un operaio cinquantenne è morto stamani a Ponteranica, alle porte di Bergamo, travolto dal muretto di un cantiere che è crollato. L’incidente in via Foppetta. All’arrivo sul posto del personale del 118 l’uomo era già morto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e, per i rilievi e gli accertamenti, i tecnici dell’Ats

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA