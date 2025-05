Crolla palazzina in Salento, ha ceduto il soffitto in pietra

agenzia

La casa indipendente aveva la volta a stella alta circa 6 metri

CARMIANO, 05 MAG – L’immobile crollato stamani a Carmiano, in Salento, è una casa indipendente su un unico piano in fase di ristrutturazione. Il soffitto a stella in pietra leccese, alto circa sei metri, per cause da accertare è improvvisamente crollato, trascinando con sé anche parti delle pareti laterali. Al momento del cedimento strutturale due operai si trovavano sul terrazzo e altri due nell’appartamento. I quattro, travolti dal crollo, sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. Tra i feriti ci sarebbe anche il titolare dell’impresa edile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA