Crolla scala in centro a San Miniato, evacuate 13 famiglie

agenzia

A causa d'infiltrazioni acqua. Chiusi nido e negozi nella strada

SAN MINIATO (PISA), 09 GIU – Il crollo di una scala d’accesso a un terreno nel centro storico di San Miniato (Pisa) ha fatto emergere una situazione diffusa di perdite occulte d’acqua e di pesanti infiltrazioni in locali interrati che ha spinto i vigili del fuoco domenica a ordinare l’evacuazione precauzionale di 13 famiglie. Le verifiche tecniche dopo la messa in sicurezza dell’area dove si è verificato il crollo sono proseguite per ore e hanno portato a scoprire crepe e infiltrazioni in locali interrati non in uso con la presenza di rilevanti quantità di acqua. Da qui, la decisione di evacuare tutte le abitazioni della zona interessata con l’allontanamento da casa di 23 persone assistite dalla protezione civile comunale. Sul posto anche i tecnici di Acque spa, il gestore idrico del Basso Valdarno, che dovrà intervenire per riparare le perdite e interrompere le infiltrazioni. A scopo precauzionale sono state chiuse anche quattro attività commerciali che si trovano nella strada oltre ad un asilo nido e uno studio tecnico posti all’interno di uno dei civici interessati dalle evacuazioni. Sono tre i palazzi del centro di San Miniato con gli scantinati allagati, in via IV Novembre, tanto da verificarsi un principio di smottamento. Le persone fuori casa lunedì sera sono 23, riferisce il Comune. Alcune sono alloggiate in una struttura e altre presso familiari e amici. Non potranno rincasare fintanto che gli ambienti non saranno completamente liberati dall’acqua e saranno effettuate verifiche per capire lo stato del versante. “La criticità è nata probabilmente da una grossa perdita della rete idrica che ha allagato i sotterranei dei palazzi e causato un inizio di smottamento; l’aspetto più delicato è svuotare tutti gli scantinati dei palazzi coinvolti – spiega il sindaco Simone Giglioli, che in serata si è recato sul posto per verificare la situazione – La macchina della Protezione Civile si è immediatamente attivata, adesso ci saranno nuovi rilievi dei tecnici e ci vorrà qualche giorno per capire come evolverà la situazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA