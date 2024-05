Crolla solaio e cade da dieci metri, lavoratore muore

agenzia

L'incidente nel Casertano, indaga la procura

NAPOLI, 08 MAG – Incidente sul lavoro questa mattina a Carinaro (Caserta), nell’area industriale, dove un lavoratore di 54 anni, Domenico Pierbenansi, originario di Frattamaggiore, è morto dopo un volo di dieci metri. L’uomo era sul tetto del capannone di un’azienda di infissi, impegnato per conto di un’altra ditta, la cui sede è ad Orta di Atella, nella messa in posa di pannelli solari, quando per cause in corso di accertamento, il solaio ha ceduto ed è caduto nel vuoto finendo violentemente a terra. Il lavoratore è morto sul colpo. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Aversa, il pm di turno della Procura di Napoli Nord, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, gli ispettori del lavoro e i tecnici dell’Asl di Caserta. Sono in corso verifiche circa la posizione contrattuale del 64enne, che dai primi riscontri pare non avesse alcun contratto, forse perché imparentato con i titolari dell’azienda di pannelli solari; gli inquirenti stanno accertando anche se il lavoratore indossasse dispositivi efficaci per la sicurezza.

