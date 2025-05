Crolla solaio in un cantiere vicino Roma, sei operai feriti

agenzia

Stavano costruendo una nuova scuola elementare

ROMA, 12 MAG – Crollo di un solaio in un cantiere per la costruzione di una nuova scuola elementare. E’ accaduto nel comune di Marino, vicino Roma. Sul posto i vigili del fuoco e carabinieri della stazione Santa Maria delle Mole. A causa del crollo sei operai sono precipitati da un’altezza di circa tre metri. Sono stati trasportati in ospedale e nessuno sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso accertamenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA