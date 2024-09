Crollano le temperature, massime a 20°C e minime fino a 6°C

agenzia

Irruento cambiamento meteo con forte maltempo

ROMA, 13 SET – Irruento cambiamento meteo con forte maltempo, piogge intense e crollo delle temperature. Le massime, infatti, non supereranno i 20°-23°C mentre le minime, specie in Pianura Padana, scenderanno ad appena 5-6°C. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Oggi – sottolinea Sanò – sono previsti forti temporali sul versante adriatico, dalla Romagna al Gargano e sul Basso Tirreno specie in Calabria. Su gran parte del centrosud si apriranno gli ombrelli, mentre al nord sono previste ampie schiarite. Le temperature massime saranno basse, solo al sud oscilleremo ancora tra i 26 e i 29°C. Milano e Torino avranno una massima sui 20°C, Firenze addirittura 18°C e Bologna 17°. Roma si fermerà a 22-23°C”. Inoltre il vento e le mareggiate saranno protagonisti delle prossime ore e almeno fino a sabato su gran parte del Paese”. Nel weekend tornerà un po’ più di sole, specie al nord, ma il cielo sereno favorirà minime al mattino di 4-5°C in Pianura Padana, 8°C a Milano e Torino e circa 10°C a Venezia. Piogge anche intense sono previste sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nel dettaglio – Venerdì 13. Al nord: fresco, ultime piogge al nordest. Al centro: ancora instabile specie sulle Adriatiche e sul Lazio, vento e calo termico. Al sud: maltempo specie su Campania e Calabria tirrenica, crollo termico. – Sabato 14. Al nord: freddo al mattino, occasionali piovaschi sul Veneto al pomeriggio. Al centro: soleggiato sulle tirreniche, qualche rovescio sulle Adriatiche. Al sud: temporali e vento specie sul basso Tirreno. – Domenica 15. Al nord: freddo al mattino, poche nubi. Al centro: soleggiato sulle tirreniche, nubi irregolari sulle Adriatiche. Al sud: instabile con rovesci sul basso Tirreno, soleggiato ma fresco e ventoso altrove. – Tendenza: nuova settimana con una persistente bassa pressione, temperature ancora autunnali e frequenti acquazzoni al centrosud, locali al nord.

